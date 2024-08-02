东西方大换囚 拜登退选前1小时还在打电话

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（法新社华盛顿1日综合外电报导）历史性东西方换囚行动让美国记者格什科维奇与另外15名西方人获释，这除了要归功于煞费苦心的秘密谈判之外，美国总统拜登宣布退选前1小时打了一通关键电话，同样功不可没。

换囚行动在土耳其首都安卡拉进行的同时，华府这一头的拜登正在白宫接待其中3名美国公民和一名美国绿卡持有人的家属。他们从椭圆形办公室打了一通令人动容的电话给亲人，随后与拜登一起出现在记者面前。

被问到对那些获释美国人说了什么时，拜登答道：「我说，『欢迎，就快到家了』。」

但在笑容背后，外界看不到的是数月激烈谈判期间苦苦等待的揪心。

●染疫居家隔离 拜登退选前打关键电话

白宫亟欲将「华尔街日报」记者格什科维奇（Evan Gershkovich）、前陆战队员惠兰（Paul Whelan）、自由欧洲电台/自由电台（RFE/RL）记者库玛谢瓦（Alsu Kurmasheva）和持有绿卡的克里姆林宫批评人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）从俄罗斯监狱中救出，相关努力的曲折过程大多不为人知。

因为这意味着，在东西方关系因俄罗斯侵略乌克兰的战争而公开冲突的同时，西方还得与莫斯科进行高层谈判。

但美国官员说，这也代表必须大幅仰仗欧洲盟国。俄罗斯要求换回多名被关在西方国家的俄籍重罪犯，这些盟国原本不愿屈服。

最后是靠拜登于上月21日发挥临门一脚的作用，才促成换囚。81岁的他当天宣布退出11月的大选，震惊世界。

拜登当时因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）而待在德拉瓦州海滩旁的家里，正准备发表震憾全球的退选宣言。但在此之前，换囚协议还有点事得仰仗他。

一名美国高阶官员告诉记者：「不是我在编故事，真的就在他发布（退选）声明的1小时前，还与斯洛维尼亚总统通电话，敦促他们做好最终安排，让这项协议可以通过终点线。」

斯洛维尼亚后来释放两名因刺探情报被定罪的俄罗斯人。

●白宫宣布好消息 苏利文情绪激动到语塞

在事成之前，没人肯定这项换囚协议能够实现。美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在白宫记者室谈到这个好消息时一度情绪激动到说不出话来，谈判人员和家属压力之沉重可见一斑。

他说：「我们直到数小时前都还在屏息祈祷着。」

俄罗斯所提最主要条件是释放俄籍公民柯拉希可夫（Vadim Krasikov）。他于2019年在柏林明目张胆地刺杀前车臣叛军指挥官甘戈什维利（Zelimkhan Khangoshvili）而在德国坐牢。

德国原本不愿释放公然在境内犯下这种谋杀案的职业杀手。苏利文说，为了说服德国，「从最高层的总统以降，都需要与我们的德国对口官员展开广泛外交接触」。

●本来也要换纳瓦尼 萧兹两肋插刀协议现转机

到了今年2月，俄罗斯着名异议人士纳瓦尼（Alexei Navalny）死于俄国监狱，紧张的外交往来又急转直下。苏利文今天透露，纳瓦尼原本也在美国所提换囚名单上。

纳瓦尼死讯传出当天，格什科维奇的父母正好在白宫与苏利文会面，苏利文当时告诉他们：「前路会再崎岖一点。」

接着在4月，拜登与德国总理萧兹（Olaf Scholz）在椭圆形办公室会谈，事情出现转机。

苏利文说：「萧兹总理给总统（拜登）的回覆是，『为了你，我会这么做』。」拜登今天感谢萧兹，赞扬盟国「大胆勇敢」的决定。

协议有了轮廓后，接下来就是精心策画。

俄罗斯加速审理格什科维奇案，最终于上月19日判处他16年徒刑，但背后意义是俄国正准备换囚。

白宫今天的仪式让这场外交斡旋和冷暖自知的过程达到高潮。

拜登注意到库玛谢瓦的女儿今天过13岁生日，于是要求在白宫的家属和记者为她欢唱「生日快乐歌」。这或许是她最开心的一次生日。