中东冲突扩大 川普尚未决定对伊朗重击

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天表示，他尚未决定是否对伊朗发动重大打击。随着沙乌地阿拉伯袭击叶门获伊朗支持的青年运动（Houthi）叛军，这场再度掀起的冲突可能扩大到中东各地。

川普表示，由于德黑兰当局目前在与华府谈判时变得「认真」，他将暂缓发动重大军事行动。针对媒体报导他对战争状态日益感到挫折，并考虑对伊朗发动大规模军事行动，川普目前予以否认。

被问到他是否已对重击伊朗做出决定时，川普在椭圆形办公室向媒体表示：「没有，我还没决定。」

他说：「听着，我们现在正在跟他们谈判。随着时间过去，我觉得他们愈来愈认真，原因也许很明显。」

川普表示，在美方发动攻击近两周，导致停火协议破裂后，伊朗现在必须做出选择，要么达成协议，要么面临「更高层级」的打击。

川普曾预测只会持续4到5周的战争，现在打到接近第5个月，且在11月关键的美国期中选举前，也影响到这位共和党人的支持度。

川普补充说，他不知道做出决定的「临界点」是什么，但重申，如果伊朗接近发展出核子武器，将触及他的红线。

美国表示，发动这些打击是为了阻止伊朗封锁关键的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。伊朗则以袭击美国基地作为回应，造成4名美军人员丧生。 伊朗军方今天表示，已对美军位于巴林、约旦与科威特的基地发动攻击，以报复美方最新的打击行动。

与此同时，伊朗国营媒体报导，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，他们已攻击巴林一座亚马逊（Amazon）资料中心，不过，这家美国科技巨头与巴林均未针对这项说法发表评论。美国也未证实有设施或人员遭锁定的情形。

巴林内政部表示，今天清晨再度响起防空警报，并在社群平台X上发文指出：「请公民与居民保持冷静，并前往最近的安全地点」。