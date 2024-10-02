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中东局势紧张 汉莎、荷航等欧洲航空公司延长停飞

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（法新社法兰克福1日电） 欧洲大型航空公司汉莎、荷兰皇家和瑞士航空今天宣布，由于整个中东地区紧张局势加剧，原已暂停飞往当地的航班措施将延长实施。

荷兰皇家航空（KLM）发言人范德维斯（Elvira van der Vis）告诉法新社，「鉴于此地区的局势」，原已暂停的每天1班飞往特拉维夫（Tel Aviv）航班，现将继续停飞到今年年底。

荷兰皇家航空8月时宣布，飞往以色列的航班暂停至10月26日为止。

同样在今天，德国汉莎航空集团（Lufthansa）表示，暂停飞往贝鲁特航班，将实施至11月30日；飞往特拉维夫的航班，直至10月31日都将取消；飞往德黑兰航班则继续停飞至10月14日。

汉莎航空集团今天稍晚表示，公司还决定「在10月2日之前避开伊朗、伊拉克和约旦的领空」，并说「所属航班将在10月31日之前避开以色列领空」。

旗下包括瑞士国际航空（Swiss International Air Lines）、奥地利航空（Austrian Airlines）和布鲁塞尔航空（Brussels Airlines）的汉莎航空集团等航空公司，因中东局势紧张，近几个月一再修改航班时刻表。

瑞士航空跟进母公司做法，表示延长航班停飞时间「目的在为我们的乘客和机组人员提供更多的可预测性」。（译者：纪锦玲）

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