中东情势升温 4月停火后伊朗首度对以色列发射飞弹

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（法新社耶路撒冷／德黑兰／巴格达7日电） 中东情势急速升温。自从4月停火以来，以色列今天首度空袭警报大作，军方致力拦截来自伊朗的大批飞弹。伊朗、伊拉克、叙利亚则分别宣布关闭领空。

就在德黑兰威胁将报复以色列再度空袭黎巴嫩首都贝鲁特之后数小时，以色列军方通报伊朗这项攻击行动。

4月8日生效的停火协议一度终止伊朗、以色列和美国间主要战事，但是将停火转化成为和平解决方案的努力屡屡受挫。时值中东战争迈入第100天，今天的飞弹攻势势必进一步打击区域持久和平的希望。

德黑兰坚持，任何永久终战协议必须同时解决黎巴嫩冲突，并且警告对贝鲁特的新一波攻击将会引发「全面恢复」敌对行动。目前以色列持续对伊朗支持的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）展开军事行动。

●伊朗报复以色列袭击贝鲁特

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今天宣布，军方已经「针对真主党位在贝鲁特达希耶（Dahiyeh）地区的武装分子指挥中心发动攻击，以回应真主党对以色列境内的攻击」。

黎巴嫩卫生部表示，这场空袭造成2人死亡、20人受伤。

伊朗与华府协商的首席谈判代表、国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指控美国对贝鲁特攻击「放行」，表示美、以资产如今成为「合法目标」。

数小时后，以色列军方通报至少3波飞弹来袭，称防空系统「正在识别并且拦截威胁」。

伊朗军方作战指挥部哈塔姆安比亚中央总部（Khatam Al-Anbiya）表示，以色列针对贝鲁特的行动已经「跨越所有红线」。

哈塔姆安比亚中央总部首长阿里亚巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）说：「以色列军队必须停止对黎巴嫩南部及其周边地区的攻击。如果进一步扩大在当地行动，或对伊朗行动作出回应，将面临更具毁灭性而且令人遗憾打击。」

以色列军方稍后表示，截至目前，伊朗今天发射的所有飞弹悉数遭到拦截。以军同时警告伊朗不要发动新一波攻击。

●伊朗、伊拉克、叙利亚关闭领空

伊朗于今天向以色列发射一连串飞弹，以回应以方攻击黎巴嫩之后，已经关闭西部领空。

伊朗民航组织（Civil Aviation Organisation）发言人阿卡万（Majid Akhavan）透过官方伊朗通讯社（IRNA）发布声明指出：「基于安全保障上的评估…我国西部领空关闭，直到另行通知为止。」

而在东邻伊朗发射飞弹，飞越领土朝以色列目标攻击后，伊拉克与叙利亚出于安全考量，今天宣布关闭领空。

伊拉克民航局在简短声明中表示，伊拉克领空将关闭72小时。叙利亚当局则宣布，「南方空中走廊」将关闭12小时。

●以色列军方矢言扩大黎巴嫩行动

以色列军方今天表示，将继续在黎巴嫩展开军事行动，强调将会加强对真主党的战斗。

军方发言人德弗林（Effie Defrin）透过电视转播发布声明指出：「（伊朗）政权正企图藉由直接攻击以色列领土，对以色列国防军的达希耶行动作出回应，从而建立新局势。」

他说：「我们针对达希耶的打击，是回应真主党持续不断对以色列北部社区所作攻击。以色列国防军将持续在黎巴嫩全境行动，并将加强对真主党恐怖组织的行动。」