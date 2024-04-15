中东情势升温 拜登期盼防止冲突扩大

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（法新社华盛顿15日电） 以色列正于加萨走廊（Gaza Strip）发动战争并抵御伊朗的攻击之际，美国总统拜登（Joe Biden）今天表示，他希望防止中东地区的冲突蔓延扩大。

拜登会晤来访的伊拉克总理苏达尼（Mohamed Shia al-Sudani）时指出：「伊朗向以色列发动前所未见的空袭，我们也采取空前的军事措施来保护以色列。我们跟合作伙伴一同抵御了这次攻击。」

拜登在白宫椭圆形办公室（Oval Office）还说道：「美国致力于以色列的安全，还有停火并把人质带回家，且防止冲突扩大到既有范围之外。」

拜登说的人质是巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日袭击以色列南部时，所绑架的以方人员。

伊朗13日对以色列发动大规模无人机和飞弹攻击，以色列正在衡量如何因应。德黑兰当局声称，这是为了报复以色列1日空袭伊朗驻叙利亚首都大马士革大使馆旁边的附属建筑，当时空袭造成伊朗的高阶将领丧命。 虽然拜登允诺坚定支持以色列，但也敦促以色列要向伊朗做出可能引发更广泛冲突的因应之前，需经过「审慎及战略性的思考」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也已表态说，华府不希望局势升温，但会继续捍卫重要盟邦以色列。