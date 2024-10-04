中东情势升级 牵动美国大选

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（法新社华盛顿3日电） 中东冲突过去一年为美国总统选战带来沉重压力，如今随着紧张情势升级，可能对11月大选造成进一步影响。

美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）如履薄冰，一边力挺总统拜登对重要盟邦以色列的支持，同时担心可能因此疏远穆斯林和阿拉伯裔选民。

与此同时，共和党总统候选人川普藉机警告中东冲突可能引爆第三次世界大战，并归咎于现任政府。川普昨天宣布计划与犹太团体成员参加在佛罗里达州举行的10月7日事件纪念仪式。

他在声明中还提到：「拜登-贺锦丽政府无能且政策失败，让伊朗支持的代理人得以铺出一条死亡和破坏之路，给全球带来灾难性后果。」

现年78岁的川普希望他对中东的关注能够提高犹太选民支持度。犹太选民传统上倾向投给民主党，这次大选基本上支持现年59岁的贺锦丽。

川普在电视辩论中谈到贺锦丽时说，「她讨厌以色列」，还在另一个场合说，「在我看来，以色列两年内将不复存在，我相信我百分之百是对的…如果我胜选，以色列将会安全无虞，我们将遏阻反犹太主义的毒害」。

这位前总统很可能放眼纽约州和宾州的选票，这两州都有大量犹太人口，但他的强势语气有时适得其反。

他在拉犹太选票时说，如果他败选，与犹太选民「有很大关系」，此言一出随即挨批反犹。

在美国独特的选举制度中，一个州可能左右整个选举结果。贺锦丽阵营把目光投向密西根州，不过这是一个有许多阿拉伯裔人口的摇摆州。

选民见到加萨走廊（Gaza Strip）平民死亡人数持续上升，密西根大学（University of Michigan）政治学教授卓戈特（Michael Traugott）警告，他们对于当地巴勒斯坦人命运的忧心可能会影响密西根州选情。

他还说，以色列对黎巴嫩的侵略和空袭可能会进一步产生影响，不过现在「下结论还太早」。

民主党内因以色列在中东的行动而出现歧见，身为旗手的贺锦丽试图取得平衡。她追随拜登脚步承诺支持以色列，表示将「始终确保以色列有能力自卫」。不过她比拜登更坚持要求停火。

她谈到加萨人道主义局势时说：「我不会保持沉默。」贺锦丽还缺席以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7月在美国国会的演说，当时许多民主党人也选择不参加。