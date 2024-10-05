中东情势紧张 拜登警告以色列勿袭伊朗油田

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登今天警告以色列不要空袭伊朗石油设施，称他已在努力号召全球避免让中东冲突演变成全面战争。

拜登首度无预警现身白宫简报室，他还说以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在决定下一步时，「应记得」美国对以色列的支持。

拜登昨天表示，华府正在与以色列讨论以方空袭伊朗石油设施的可能性。油价应声涨约5%。

记者今天问到拜登昨天的说法时，拜登表示：「如果我是他们，我会考虑除了袭击油田之外的其他选择。」

拜登还说，以方「尚未确定他们将如何行动」，以报复伊朗1日对以色列发动大规模弹道飞弹攻击。

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）将在11月5日大选代表民主党迎战共和党籍前总统川普，油价长期走扬恐会大伤她的选情，因为生活成本是选民关注的一大议题。

拜登未事先宣布他会现身这个着名的简报室讲台上，记者对他出席感到惊讶。他先前在总统任内近4年期间，从未在这里发表谈话。

拜登准备卸任之际时局紧绷，中东紧张情势一触即发，他在国内也因为近日飓风袭击美国东南部的处理方式面临政治批评声浪。

拜登表示，他正尽最大努力避免中东爆发全面战火。以色列近日持续轰炸黎巴嫩，企图消灭获伊朗支持的民兵组织真主党（Hezbollah）。

拜登告诉记者：「我们主要能做的是努力号召世界其他国家和我们的盟邦参与…以遏制这种情况。」

他说：「但有像真主党和（叶门）青年运动（al-Huthis）这样不理性的（伊朗）代理人，就很难说了。」