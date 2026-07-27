中东战争掀能源危机 菲总统小马可仕：重新评估核能发电

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（法新社马尼拉27日电） 菲律宾总统小马可仕今天发表国情咨文时，呼吁重新评估核能发电，以强化国家能源安全，并降低不断上升的电力成本。他表示，核电可能有助于解决菲国目前面临的高电价问题。

小马可仕（Ferdinand Marcos）今年3月时曾宣布菲律宾进入「国家能源紧急状态」，以因应中东战争推升的能源成本飙升与通膨。

综合法新社及菲律宾每日询问报（Philippine Daily Inquirer）报导，小马可仕今天在菲律宾国会联席会议上发表国情咨文。

他指出：「为了让发展更上一层楼，也许我们是时候重新评估核能发电了。我们目前已在医疗、农业、净水及塑胶回收再利用等领域运用核能。」

小马可仕还说：「我们相信核能可强化我国能源安全，并降低国内电力成本；我们将确保核能安全无虞，也将确保向民众妥善说明核能带来的正面效益。」

菲律宾巴丹核电厂（Bataan Nuclear Power Plant）早于1980年代就已完工，是该国唯一核电厂，但因贪腐问题与安全疑虑从未启用。

小马可仕并未透露关于核能计画的具体细节，但菲律宾曾于2024年5月宣布与美国达成协议，将培训菲律宾人员如何兴建及操作核电厂。