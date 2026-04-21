中东战事推升油气价格 英国加速推动清洁能源

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（法新社伦敦21日电） 在美国与伊朗的战争推升油气价格之际，英国政府今天宣布将加速推动清洁能源计画。

英国能源大臣米勒班（Ed Miliband）稍晚将发表谈话，进一步说明相关措施，包括在政府土地上推动「大规模发展再生能源」的计画。

工党政府发布声明指出，在工业区和铁路用地设置太阳能板和风力发电机，可望为约500万户家庭提供电力。

政府也提议，透过进一步改革「规划、土地取得及电网并网流程」，加速发展本土清洁能源。

此外，政府也希望让民众更容易改用价格较低的电动交通工具与电力供暖系统。

英国下月召开地方选举前，米勒班将抨击反对党主张因应中东冲突导致油气供应减少，应在北海（North Sea）展开新一轮探勘活动的立场。

根据媒体事先收到的谈话内容摘录，米勒班将强调：「在伊朗战争爆发前，我们就已看到对屋顶太阳能、电池、热泵（heat pump）与电动车等技术的需求创下新高。」

自英国首相施凯尔（Keir Starmer）将近两年前上任以来，他领导的政府着重以清洁能源推动英国经济发展，但英国经济至今仍未明显起飞。

英国的目标是于2030年前使用零碳电力，并于2050年前达成温室气体零排放，以对抗气候变迁。