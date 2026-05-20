中东战事未歇 遭伊朗羁押10年美永久居民获释返美

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿19日电） 美国国务院今天证实，1名持有美国永久居留权（绿卡）的伊朗公民已从伊朗监狱获释，并已返回美国。

美国国务院发言人在声明中指出：「国务院欣然欢迎达利利（Shahab Dalili）结束在伊朗的羁押并安全回到美国。」

这名发言人说，「伊朗应立即释放所有在伊朗遭不当羁押的人士」，还称美国总统川普与国务卿卢比欧（Marco Rubio）将持续努力，争取所有遭不当羁押的美国人获释。

美国与伊朗正陷入一场战争，导致中东局势动荡并推升能源价格。美伊针对终结冲突的协议谈判已持续数周，但至今双方都未接受彼此提出的和平方案。

人权行动者新闻通讯社（Human Rights Activists News Agency，HRANA）今天稍早指出，「达利利是1名伊朗公民兼美国永久居民，先前被羁押于伊文监狱（Evin Prison），在服刑10年后获释，并已回到美国。」

人权行动者新闻通讯社表示，达利利因涉嫌「与敌对政府合作」而被判刑。获释后，他先从伊朗前往亚美尼亚首都叶里凡（Yerevan），之后返回华盛顿。目前他已安全与家人团聚。不过，报导并未说明他返美的具体日期。

达利利于2016年回伊朗参加父亲葬礼时，遭到逮捕并入狱，并始终强烈否认针对他的指控。

2023年，由于他未被纳入1项释放美国公民的换囚协议中，而与儿子进行绝食抗议。

在上述协议中，美国批准转移60亿美元遭冻结于韩国的伊朗资金，并释放5名伊朗人士，促使伊朗于2023年释放5名遭关押的美国公民。（编译：徐睿承）