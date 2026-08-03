中东战事酿能源危机 川普轰石油巨头从中饱赚

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天开炮，痛批各大石油公司趁伊朗战争推升油价之际「赚得盆满钵满」。面对即将到来的期中选举，高油价已成为川普当前的政治痛脚，迫使他急于拆弹。

川普在白宫接受媒体采访时直言：「我不喜欢这样。他们赚得太多了好吗？就凭着能源短缺，他们根本是赚暴利。」

随共和党即将迎战11月的期中选举，而民主党正虎视眈眈企图夺回国会主导权，高涨的汽油价格已升格为川普的核心政治危机。

自今年2月底川普与盟友以色列对伊朗开战以来，全美普通无铅汽油的平均零售价已飙涨超过37%。

开战后，伊朗随即对美国在波斯湾的盟友展开报复，并几乎封锁全球航运命脉荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），双重打击直接引爆全球能源价格狂飙。

然而，美国石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）与雪佛龙（Chevron）7月31日公布的财报却极为亮眼。中东战事带来的巨额红利，让这两家公司轻松摆脱其他营运利空。

其中，埃克森美孚第二季获利翻倍，冲上145亿美元；雪佛龙获利更达121亿美元，高达去年同期5倍以上。其余主要石油业者也同样在这波战事中狠赚一笔。

尽管川普过去一向是传统化石燃料产业的坚定支持者，但面对居高不下的加油站油价，他也忍不住发飙。他早于6月便宣布指示司法部，调查石油业者有无「联合哄抬物价」等违法行为。

川普今再次重申对石油巨擘获利爆表的不满，并强调自己「非常不高兴」。

他向业者喊话：「他们应该把部分利润回馈给社会，而且最好立刻调降零售价与消费者用油价格。」