中东遭美伊停火以来最猛烈攻击撼动

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（法新社德黑兰13日电） 美国与伊朗各自发动的攻击撼动中东，且规模为4月停火以来仅见，伊朗并称美国的攻击造成2死。这波战斗围绕着战略要地荷莫兹海峡展开，威胁各方推动永久终战的努力。

美国今天持续攻击伊朗之际，伊朗政府警告，若美方未履行承诺，伊朗将不再遵守停止战斗的架构协议。

伊朗方面也锁定波斯湾国家展开攻击，其强大的革命卫队（Revolutionary Guards）宣布对巴林、约旦、科威特、阿曼发动新一轮打击。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）针对6月签署的谅解备忘录（MOU）表示：「毫无疑问，这份文件正处于危机之中。」

「每当对方未能履行义务时，我方也不会坚守我们的义务。我们将继续以这种方式行动。」

不过，贝卡伊也说，伊朗仍在跟来自卡达、巴基斯坦、阿曼的调解代表持续协商，希望避免情势进一步升温。

美军中央司令部（CENTCOM）则表示，美军已完成夜间展开、针对数十个伊朗目标的最新一轮攻击。

美军出动飞机、海军船艇与无人机，使用精准弹药打击多个地点的数十个目标，削弱伊朗持续攻击荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）国际航运的能力。

根据伊朗法斯通讯社（Fars news agency）与塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency），美军今天攻击伊朗西南部靠近科威特与伊拉克的产油地区，造成2死3伤。

梅尔通讯社（Mehr）稍早指出，今天中午左右，南部地区再次传出不明爆炸声，并指出「声响疑似来自阿巴斯港（Bandar Abbas）西岸」。

伊朗国营电视台则报导，伊朗今天朝两艘试图通过荷莫兹海峡的船只发射「警告弹」。