中共军演 台湾加强情监侦视威胁调整兵力

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（法新社台北23日电） 中共解放军今天在台湾及金马周边进行「联合利剑－2024A」演习。台湾国防部今天下午指出，截至下午2时，中共作战舰15艘、海警船16艘，歼击机、空中预警机等各型机42架次在台湾周边海空域实施海空联合军事操演。

国防部下午召开临时记者会，说明中共军演状况。情次室助理次长黄文启表示，中共解放军东部战区宣布今天上午宣布在台海周边地区演习的消息后，其海空军兵力立刻在台海周边地区及外离岛周边海空域进行演习。

黄文启表示，截至今天下午2时，中共海上兵力为作战舰15艘、海警船16艘（4艘于台湾东部海域、3艘于台湾西南海域、9艘于外岛），空中兵力为歼击机、空中预警机等各型机42架次，其中28架次进入应变区。

作计室联合作战计画处处长董冀星表示，因应当前中共军事演习威胁，国防部已在第一时间成立应变中心，由参谋总长梅家树上将召开战备指导会议，要求国军在「备战不求战，应战不避战」的原则下，提出2点重点指示。

第一点为加强联合情监侦，提升各级应变指挥管制层级，掌握当前状况，并有效应处各项威胁；第二点为各级维持常态危机应处，保持正常的战备及侦巡演训任务，视威胁程度来调整战备兵力数量位置，以及待命时限等，来因应突发状况处置。