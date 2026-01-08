中国伊朗军舰抵南非 准备参与演习

（法新社南非西门城8日电） 中国与伊朗军舰今天停在南非主要海军基地外，准备参加即将登场的联合军事演习，官员表示，俄罗斯也预计参与。

这场由南非主办、订于本月9至16日进行的「和平意志2026」（Will for Peace 2026）联合海军演习，恐使南非与美国的关系更趋紧张。目前美国与多个参演国家存有争端。

法新社记者昨天在开普敦（Cape Town）伪湾（False Bay）的港口看到两艘中国船舰，今天则有一艘伊朗船舰加入。

南非海军官员表示，俄罗斯军舰预计也会参加这场以中国为首的演习。

南非国防军去年12月宣布这项军演计画时指出，航运及海上经济活动的安全是演习重点，军演旨在深化合作，以支持海上和平安全倡议。

相关声明并提到，来自金砖国家（BRICS）的海军将参与演习。

美国总统川普（Donald Trump）曾指控金砖国家推动「反美」政策。

南非与俄罗斯关系紧密，又就加萨战争向国际法院（ICJ）控告以色列涉及种族灭绝，种种政策引来美国批评。

南非军方2023年曾因主办与俄罗斯、中国的联合海军演习而遭受批评，当年演习时间点恰逢克里姆林宫全面入侵乌克兰一周年。