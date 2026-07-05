中国大型家庭教会牧师金明日获释抵美

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（法新社北京5日电） 遭中国政府关押的锡安教会牧师金明日，已在4日获释并抵达美国洛杉矶。据指，护送其登机的中方官员表示，这是5月中旬中美元首「川习会」达成的人道安排，作为美国独立纪念日的一项善意举措。

总部在美国的对华援助协会（ChinaAid）4日发布新闻稿，说明上述情况，指金明日4日中午仍身处中国看守所，数小时后即搭机抵达美国。新闻稿说，此事再次证明国际社会持续不断的外交努力与人权倡议，能够为遭受迫害的信仰者带来真正的希望与自由。

对华援助协会创办人兼会长傅希秋说：「这是神垂听众教会多年祷告的美好见证，也是美国在250周年独立纪念日最令人振奋的自由故事之一。」

锡安教会成立于2007年，性质为未注册的家庭教会，影响力遍及中国40多个城市，拥有总数多达5000人参与的主日聚会。2019年，锡安教会北京主堂遭强制关闭，金明日受到出境控管，自此无法离开中国与家人团聚。

2025年10月，中国锡安教会被大规模抓捕，约30名牧者和教友被警方带走，包括金明日。其后有18名牧者和教友被广西北海市检察院批准逮捕，面临审判及可能被判最高3年刑期。

金牧师获释前，已有9名被捕牧者与基督徒于6月18日获准取保候审离开看守所。