中国异议人士董广平历经多次逃亡 终于抵达加拿大

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（法新社多伦多27日电） 上个月驾驶橡皮艇逃往韩国的中国异议人士董广平（Dong Guangping），今天接受「纽约时报」访问时表示，他人已飞抵加拿大。

68岁的董广平过去是警察，由于力倡政治改革与人权，多年来一直是北京政府的眼中钉，且数度被判入狱。

这位长年批评中国共产党的异议人士，在多次尝试逃离中国失败后，上个月先是抵达了韩国，并在短暂遭拘留后获韩国当局放行离境。

董广平昨天深夜抵达加拿大多伦多（Toronto）后表示：「我很高兴，现在坐在这里，感觉就像回到家一样。」

他向「纽约时报」表示，自己驾驶一艘长3.3公尺、配备9.9马力发动机的橡皮艇，从中国山东威海出发。

他原本计划前往日本，但很快便迷失方向，他说：「大海和天空一片苍茫，你根本分不清方向。」

手机没电、船的发动机也开始出现故障，他只好改变航向，改朝韩国驶去。董广平说，最终是一名韩国渔民将他救起。

目前尚不清楚他如何获释并离开韩国。

总部在美国的倡议团体「中国人权」（Human Rights in China）表示，董广平在1989年北京天安门广场镇压事件发生10年后，因签署请愿书而随即被开除警职。

联合国专家指出，2001年董广平因「煽动颠覆国家政权」罪被判入狱约3年，2014年又因参与天安门相关活动遭拘留。

董广平后来带着家人逃到泰国，家人之后虽以难民身分移居加拿大，但获联合国认可难民身分的他，却于2015年遭泰国政府移交给中国警方。

2019年，董广平曾试图游泳前往金门但未果，2020年前往越南时又被当地警方拘留。