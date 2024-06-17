中国德国商会：德企在中国面临主要困难 价跌和需求弱

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（法新社北京17日电） 中国德国商会今天发布的报告指出，价格下跌和需求疲软是德国企业在中国面临的两大困难，并说欧洲对中国电动车徵收关税造成适得其反的效果。

中国是德国最大的贸易伙伴之一，近年来占其销售额很大一部分。

但中国德国商会（German Chamber of Commerce）调查的186家德国企业中有61%表示，「价格压力」是迄今为止他们在中国面临的最大问题。

报告显示，与世界第2大经济体中国经济放缓和地缘政治紧张局势相关的需求疲软，则是另一个德企担忧的问题。

在接受调查的企业中，汽车制造商占了21%。中国是全球最大的汽车市场，也是电动车生产最先进的国家。

近年来，在政府补贴支持下，中国已经成立数十个电动车品牌。但中国经济放缓对消费者支出带来压力，导致制造商之间爆发价格战，影响获利。

外国制造商一直以来都在努力适应中国电动车车队的快速扩张，如今也要在自家地盘与中国汽车竞争。

欧洲联盟因将对进口的中国电动车徵收高达38%额外关税，而与中国产生龃龉。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）去年展开调查，指控中国电动车产业受益于不公平补贴，削弱欧洲汽车制造商的竞争力。

德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）下周将访问中国，就两国经济关系进行会谈。他的发言人指出，欧盟关税是部长避免不了、非谈不可的议题。