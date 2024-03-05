中国海警船发射水炮 菲海岸防卫队4人受伤

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（法新社马尼拉5日电） 菲律宾今天表示，该国海岸防卫队船只在南海执行运补任务时，遭中国海警以水炮袭击，导致4名队员受伤。

菲律宾「西菲律宾海国家工作小组」（National Task Force for the West Philippine Sea）在声明中表示，一艘中国海警的船只也与运载菲国部队补给的小船有「轻微碰撞」。

斯丹岗号（BRP Sindangan）和一艘姊妹舰奉命「支援」仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）的军事轮调与补给任务。

马尼拉当局自1999年将二战时期的登陆舰马德雷山号（BRP Sierra Madre）搁浅在仁爱暗沙，并派兵驻守，藉以主张实际控制，因此需定期运送补给。

中国海警表示，已对菲律宾船只「非法侵入」中国南沙群岛仁爱暗沙周边海域「采取管控措施」。

此前一天，菲律宾外交部长马纳罗（Enrique Manalo）才呼吁中国「停止骚扰我们」。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）先前也曾于澳洲墨尔本举行的东南亚国家协会（ASEAN）峰会的场边说：「我们永远不会退让，哪怕是一�嫉耐恋鼗蚝Ｑ笠嗤�。」