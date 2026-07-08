中国潜射飞弹落太平洋 吐瓦鲁表达高度关切与失望

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（法新社雪梨8日电） 吐瓦鲁今天针对中国向太平洋试射一枚可搭载核弹头的潜射洲际弹道飞弹一事，表达「严重且重大的关切」。

中共解放军海军1艘战略核潜舰于6日中午12时1分，发射1枚「携载训练模拟弹头」的潜射战略飞弹。监测单位指出，这枚飞弹似乎落在索罗门群岛、诺鲁与吐瓦鲁之间的太平洋海域。

吐瓦鲁总理戴斐立（Feleti Teo）表示，对于中国试射具有核武能力的弹道飞弹，吐瓦鲁与其他太平洋领袖一同表达「严重且重大的关切与失望」。

戴斐立并在声明中指出，中国这次行动违背太平洋国家希望建立无核区的诉求，并呼吁「各大强权不要将太平洋作为军械库试验场」。

另一方面，澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，太平洋岛国领袖正考虑发布「措辞极为强烈」的联合声明，谴责中国这次的试射行动。

他在澳洲第3大城布里斯本（Brisbane）向媒体表示，太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）目前正将声明草案送交18个成员国徵求支持。他随后将与巴布亚纽几内亚、东加王国和萨摩亚领袖举行会谈。

艾班尼斯说，希望太平洋各国能团结一致，向中国传达强烈讯息。