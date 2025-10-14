中国称霸关键矿物供应 澳洲寻求成为替代选项

（法新社雪梨14日电） 中国为与美国打贸易战，扬言切断稀土供应；而澳洲正以其丰富矿藏争取成为替代选项。澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）本月稍晚将访问华府，澳方盼届时能与美方达成协议。

澳洲得天独厚拥有丰富的关键矿物资源，不仅是锂、钴和锰的世界前5大产国，也蕴藏大量稀土元素，例如钕和镨，可用来制造强力磁铁。从充电电池、太阳能板、喷射机引擎到精密导弹，各式各样产品都需要用到这些关键矿物。

澳洲虽然非常擅长开采这些矿物，却和多数矿产国一样难以在境内提炼，环保疑虑和基础建设成本高昂一直以来阻碍其打造自有提炼产能。于是澳洲每年开采的锂矿，超过90%都被运往拥有超大提炼厂的中国。

中国目前称霸全球关键矿物生产，不仅锂和镍提炼产量遥遥领先其他国家，也几乎垄断稀土元素提炼产业。北京为保有优势，曾禁止提炼技术出口，也曾被控利用国家配额制来操控供应量。

分析家指出，尽管澳洲对中国的主导地位几乎不构成威胁，但或许能提供规模小却可靠的供应来源，以协助降低对中国的依赖。

澳洲矿业公司莱纳斯（Lynas）已争取到美国政府2亿5800万美元（约新台币79亿元）合约要在德州盖1座提炼厂，这家澳企自称是「中国以外唯一产量具一定规模的分离稀土材料生产商」。

澳洲贸易部长法瑞尔（Don Farrell）不讳言渴望与美国签订更广泛的关键矿物协议。他本月稍早便表示：「从川普（Donald Trump）成为美国总统那天起，我们就不断讨论相关议题。」