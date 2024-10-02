中国船只南海抢劫 越媒：持铁棍把渔民打到骨折

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（法新社河内2日电） 越南国营媒体今天报导，至少10名越南渔民在南海西沙群岛附近海域捕渔时，遭到2艘外国船只暴力抢劫而受伤。有官员指出，袭击者搭乘悬挂中国国旗的船只。

越南渔民9月29日在西沙群岛外海被以铁棍殴打，还遭洗劫船上价值数千美元渔获和设备。

西沙群岛位在资源丰富的南海中，中国、越南、菲律宾、台湾、马来西亚和汶莱都主张拥有南海部分主权。

越南媒体在报导中未指出袭击者的国籍，但越南中部广义省（Quang Ngai）官员冯伯旺（Phung Ba Vuong，译音）告诉法新社：「他们是中国人，（船上悬挂）中国国旗。」

据国营「前锋报」（Tien Phong）报导，10名越南籍男性船员9月30日抵达广义港后，其中4人被紧急送医，报导称他们遭到约40个人攻击3小时。

报导引述船长阮青边（Nguyen Thanh Bien，译音）说，「他们身穿格子上衣，残忍地用铁棍殴打我们」，并称自己在遇袭后昏迷约1小时。他告诉当局，这次遇袭遭劫走价值约2万美元（约新台币64.2万元）设备和渔获。

「前锋报」网站上的影片显示，渔民们被人用担架抬下船。报导称，其中1人腿部骨折，2人手臂骨折。

中国外交部昨天表示，越南渔船未经北京政府许可，在西沙群岛相关海域非法捕鱼，并称中国有关部门采取相关措施加以制止。