中国部署太平洋军力常态化 纽西兰内部报告揭忧虑

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（法新社威灵顿26日电） 法新社所见一份纽西兰政府内部文件指出，随着北京扩大在太平洋地区的部署，中国的弹道飞弹试射及海军行动在当地现踪已属「常态性」。

纽西兰国防部与外交暨贸易部于2025年12月所撰的报告提出上述警告。当时两部门正监控中国人民解放军海军一支舰队在菲律宾海域的活动。

文件也指出：「纽西兰官员正与澳洲伙伴保持密切联系，以持续掌握中国相关军事活动的最新动向。」

文件说：「我们预期中国的行动如2025年2月人民解放军海军编队通过塔斯曼海（Tasman Sea）、2024年9月中国发射洲际弹道飞弹进入太平洋，这些都会成为我们战略环境中的常态。」

法新社报导，这份长达15页的报告，已呈送纽西兰总理卢克森（Christopher Luxon）与国防部、外交部和情报部首长。

近年来，中国投入数十亿美元发展国防，尽管北京强调其目标是和平的，但仍让一些政府感到忧心。

早在2025年2月，中国3艘军舰派遣至澳洲与纽西兰之间的塔斯曼海，纽政府便对中国军事动态提高警觉。

中国对太平洋区采取渐进式战略。文件提到去年12月中国派遣舰队前往菲律宾海和南太平洋的部署，是北京近10年来渐进扩张的一环。

「北京已在此区投入各种舰艇，并不限于医疗舰、支援人道救援及灾害应变的两栖舰，还包括用于外太空事件支援的专用船艇。」外太空支援船用来追踪火箭发射、卫星和洲际飞弹活动。（编译：纪锦玲）