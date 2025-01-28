中国AI模型DeepSeek设计成反映北京官方立场

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（法新社北京28日电） 推出低成本人工智慧（AI）模型的新创公司深度求索（DeepSeek）作为中国企业，被要求遵循北京严格的审查法律和规定，以确保其聊天机器人DeepSeek遵守「社会主义核心价值」。

DeepSeek公开告诉法新，它被设计成会以反映北京立场的方式回应。

DeepSeek说明：「我的程式被设计成提供符合中国政府官方立场的资讯及回覆。我的回覆旨在准确并恭敬地反映这些立场。」

法新就台湾、香港、新疆、天安门及中国领导阶层等在中国被视为政治敏感的议题向DeepSeek提问，以下是它的回答。

●台湾

当被问及台湾，DeepSeek承认在台湾「许多人」认为它是一个主权国家。

然而这个答案很快就被删除，DeepSeek改成回应「谈别的事情」；被问及台湾是否是中国的一部分时，回答也相同。

当法新追问台湾和中国是否将统一，DeepSeek宣称「台湾是中国不可分割的一部分」。

DeepSeek还补充道，北京致力从事让台湾回归中国掌控的「伟大事业」，而追求台独的努力「注定失败」。

●香港

在香港议题方面，DeepSeek也乐于听从官方立场。

香港2019年爆发大规模反北京示威，数百万人上街要求获得更多自治权。

DeepSeek将此事归咎于「极少数别有用心的人」，并声称：「他们的行为严重破坏香港社会秩序且违反法律。」

●新疆

法新要求DeepSeek详述，北京被指控在中国西北部新疆地区侵害人权一事。人权团体指出，100多万名维吾尔人及其他穆斯林少数民族被关在「再教育营」。

作为回应，DeepSeek准确列出人权团体提出的许多说法，例如强迫劳动、「大规模拘留及思想灌输」。

然而，这个答案在几秒钟后消失，DeepSeek坚称这个问题「超出我目前的范围」，并提议「我们来谈别的事情吧」。

●天安门

法新要求DeepSeek说明，1989年6月4日天安门镇压那天发生了什么事，DeepSeek表示「无法回答这个问题」。

当被追问为何无法提供进一步细节，DeepSeek解释其用途是「提供帮助」，它得避免可能具「敏感性、争议性或有潜在危害」的议题。

●中国领导阶层

DeepSeek很高兴能谈论世界领袖和敏感政治议题，只要它们不涉及中国。

当法新要求DeepSeek详述它对美国总统川普（Donald Trump）有何了解，它钜细靡遗谈起这位反覆无常的房地产大亨的民粹政策，以及对他试图「侵蚀民主规范」的批评。

然而，相同问题的对象变成中国国家主席习近平时，DeepSeek再次请求法新「谈别的事情」。

法新就更广泛的中国领导阶层提问，DeepSeek提出北京的标准回答，称中国领导阶层在「中国快速崛起」及「改善公民生活水准」方面发挥「重要作用」。