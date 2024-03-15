中批美TikTok法案 美驻中大使：极其讽刺

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（法新社北京15日电） 美国众议院昨天通过中资半年内须撤出TikTok法案，引发中国痛批「完全是强盗逻辑」。美国驻中国大使伯恩斯随后反驳称，北京官员的批评是极其讽刺的，「他们甚至不让14亿中国人使用 TikTok」。

中国外交部发言人汪文斌14日在例行记者会表示，如果「所谓国家安全的理由」可以用来任意打压别国的「优秀企业」，那就毫无公平正义可言。看到「别人的好东西」就要想方设法据为己有，「这完全是强盗逻辑」。

据法新社，伯恩斯（Nicholas Burns）14日对夏威夷东西中心（East-West Center）发表线上演说时，反批北京的批评不合理，因为中国阻止许多西方网路平台在该国运作。

伯恩斯说：「我觉得极其讽刺的是，中国政府官员…一直在批评美国目前就TikTok展开的辩论。」

「他们甚至不让14亿中国人使用TikTok，」他在回答有关美国对中公共外交途径的问题时提到。

伯恩斯接受彭博电视专访时进一步指出，X（前身Twitter）、Facebook、 Instagram、Google等美国网路和社交平台在中国被禁，中方官员却可透过X平台来批评美国。