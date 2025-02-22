中方示警海上演习 澳洲称未发现实弹射击

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（法新社雪梨22日电） 中国海军船舰先前警告要在澳洲附近执行实弹演习，迫使商务航班改道，但澳洲昨晚表示，未发现中国海军船舰在澳洲东岸外海实弹射击。 自上周注意到3艘中国海军船舰出现在国际水域后，澳洲与亲密盟国纽西兰就一直在监控这些船舰动向，包括一艘驱逐舰、一艘巡洋舰和一艘补给舰。

澳洲表示，中方船舰昨天口头警告会有实弹演习，在澳纽之间的塔斯曼海（Tasman Sea）上空飞行的商务飞机收到了通知。

澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）数小时后说，「这让飞机非常不安」，机师必须改变航线。

马勒斯说，中国遵守国际法，但未依循最佳做法，提早12小时到24小时通知，澳洲政府已向北京当局提出未提早通知的问题。

澳洲国防部昨晚发布声明表示，中国人民解放军海军的任何实弹射击「很可能已停止」。

「没有听到或看到武器射击，然而中国人民解放军海军放置了一个浮动的水面射击目标，后来回收。」

澳洲国防部表示，军方将在中国船舰于澳洲「海上通道」附近停留时加以监控。 纽西兰国防部长柯林斯（Judith Collins）说，正与澳洲合作监控这支特遣部队，且同样未确认确实发生实弹射击。 北京当局形容这次演练「安全、标准且专业」，符合国际法，但没有说明是否使用实弹。