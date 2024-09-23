中日外长会谈 讨论深圳日童遇袭身亡事件

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（法新社东京23日电） 中国深圳日侨学校1名男童日前遇袭后不治，日本外务省副大臣柘植芳文今天为此访问北京；外务大臣上川阳子今天也表示，将与中国外交部长王毅举行会谈，要求确保日侨安全。

就读中国广东省深圳日本人学校的1名10岁男童在9月18日上学途中，遭1名44岁中国男子持刀刺伤。男童经抢救后，仍于19日凌晨不治身亡。

据报导，上川阳子为出席联合国大会，今天上午从东京羽田机场启程飞往纽约。

她出发前向媒体宣布，东京时间24日，她将在纽约与中国外长王毅会谈，并表示「这场会谈将强烈要求（中方）详细说明事发经过，并确保旅中日本人、特别是儿童的安全」。

上川也透露，受到这起事件影响，将紧急斥资约4300万日圆（约新台币970万元），以强化在中国的12间日侨学校校车与学校周边道路安全。

另外，外务副大臣柘植芳文也为了这起事件和其他事务，于9月22日至24日访问北京，并于今天上午与中国外交部官员会谈。

他今天从下榻饭店出发前往会谈现场时向媒体表示，「将会了解详细状况，也希望要求中方采取因应措施，维护日侨的安全」。

由于旅中日本人之间弥漫不安情绪，柘植预计今天下午会晤北京日侨学校和「中国日本商会」等单位代表，并与他们交换意见。