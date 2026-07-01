中欧热浪袭匈牙利斯洛伐克 两国高温破纪录限水

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（法新社布达佩斯30日电） 酷热难耐的热浪持续袭击中欧，匈牙利和邻国斯洛伐克今天双双创下历史高温纪录，多地也因此面临饮用水短缺，须出动水车为居民送水，并采取限水措施。

斯洛伐克气象局表示，当地今天测得新高温摄氏41.3度，打破前一天创下的摄氏41度历史纪录。这项新纪录出现在南部邻近匈牙利边境的卡梅尼察纳德赫罗诺姆（Kamenica nad Hronom）。

匈牙利国家气象局（HungaroMet）在脸书发布的影片中表示，匈牙利北部、邻近斯洛伐克边境的塞切尼（Szecseny）气温达摄氏42度，超越2007年创下的摄氏41.9度纪录。

匈牙利和斯洛伐克部分城镇已实施限水措施，且多日来都处于最高等级的高温警报。

包括斯洛伐克中部城市尼特拉（Nitra）在内的多个地区正面临饮用水短缺，必须出动水车为居民送水。

在匈牙利布达佩斯西北部一座丘陵村庄，由于村内自来水供应已枯竭，居民必须顶着摄氏41度高温，携带塑胶容器和瓶子到路边的水车取水。

23岁学生阿尔基（Andras Arki）告诉法新社：「取水主要是为了饮用，但家里的动物也需要喝水。」

匈牙利总理马格雅（Peter Magyar）呼吁民众节约用水，避免灌溉草坪、洗车等非必要用水。

这波已持续逾一周的猛烈热浪席卷欧洲，各地陆续刷新历史高温纪录。