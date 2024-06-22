中法合作卫星将升空 进一步研究宇宙

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（法新社西昌22日电） 中国与法国合作开发的一颗卫星将于今天发射升空，这颗卫星的任务之一是探测宇宙最强大的爆炸，此计画是东西强权太空合作值得关注的例子。

由中法工程师共同开发的「天基多波段空间变源监视器」（Space Variable Objects Monitor, SVOM）将用来寻找伽玛射线爆（gamma-ray bursts），伽玛射线爆所发出的光要经过数十亿年才会抵达地球。

这颗重达930公斤的卫星将由中国「长征二号丙运载火箭」推送升空，它携带4台仪器，法国2台、中国2台，发射地点是在中国西南四川省的西昌卫星发射中心。 位在纽约的弗拉提伦研究所（Flatiron Institute）天体物理学中心科学家高特里布（Ore Gottlieb）向媒体表示，观察「伽玛射线爆」就像「回顾过去，因为它们发出的光需要很长的时间才能抵达我们这里」。

这些射线带着太空旅行所穿过的气体云和星系痕迹，这些具有价值的数据可进一步协助理解宇宙的历史和演化。

法国巴黎天体物理研究所（Institut d’Astrophysique de Paris）的天体物理学家戴涅（Frederic Daigne）说：「我们对伽玛射线爆本身感到兴趣，因为它们是非常极端的宇宙爆炸，使我们能够更能理解某些恒星的死亡。」 「伽玛射线爆」通常发生在巨大恒星（比太阳大20倍以上）的爆炸，或者致密星融合之后。

伽玛射线爆会产生极明亮的宇宙光束，可释放出约等于超过10的18次方个太阳的能量。

这项天文观测计画源于法国和中国太空机构以及双方其他科学技术团体之间的合作。

西方和中国之间这种层级的太空合作相当罕见，特别是美国自2011年以后，禁止国家航空暨太空总署（NASA）与北京之间的所有合作。