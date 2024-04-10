中美洲移民汇款创纪录 改善家乡亲属生活

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（法新社尼加拉瓜首都马纳瓜10日电） 中美洲贫穷国家的海外移民，近年汇回母国的款项已创下新纪录，这些家庭汇款已改善了许多家乡亲属的生活。

根据各国央行和政府间「中美洲货币委员会」（Central American Monetary Council）的官方数据，萨尔瓦多、瓜地马拉、宏都拉斯和尼加拉瓜在2023年总共收到近420亿美元的家庭汇款，相当于上述4国经济产出总额的1/4。

萨尔瓦多3个孩子的母亲阿瓦拉多（Marta Alvarado）将这些汇回款项描述为给全家的「祝福」。她表示这些钱可以帮助她们过生活，添购食物、衣服和药品，还有装修房屋。

专家表示这些汇回家乡的款项，主要推动了贫穷率高的国家在购物和消费上的支出，它甚至超过外国投资、观光或出口贸易的收入。

汇回上述4国的款项从2017年的190亿美元，增加到2023年的418亿美元，专家将此一成长归因于更多移民在外国的收入，尤其是在美国的移民。

中美洲国家确切在外的移民人数不得而知，因为许多人都是非常规移民。

但根据国际组织和非政府组织估计，此一数字约为 1000万，占上述4国人口总和的1/4，移民大多来自这些国家。

宏都拉斯国立自治大学（National University Autonomous of Honduras）经济学家罗德里格斯（Henry Rodriguez）表示：「在自己国家找不到机会的人，只好被迫离开。」

移民汇回母国的款项，占宏都拉斯国内生产毛额（GDP）近27%，占尼加拉瓜26%，占萨尔瓦多24%，占瓜地马拉近20%。

萨尔瓦多中央银行前行长、同时也是经济学家的阿塞维多（Carlos Acevedo）表示：「如果没有汇回的款项，我们早就陷入困境。」

阿塞维多说，「如果没有美元流入，金融体系就无法运转─这个国家就什么都动不了。汇款是美元流入的主要来源之一。」

在尼加拉瓜，17岁的学生乌达多（Ligia Hurtado）收到2位住在西班牙阿姨寄回来的钱，她用这些钱支付大学学费、住房、食物和交通费用。

在萨尔瓦多，61岁的退休人员柯托（Emerita Coto） 说，她的弟弟每个月从纽约寄给她400美元，她用来偿还买地所借的钱。

相较之下，对在外移民很少的国家来说，这种汇回母国的款项较不重要，它们仅占巴拿马和哥斯大黎加国内生产毛额的百分之一左右。

世界银行（World Bank）和美洲开发银行（American Development Bank）等多边组织希望汇回母国的款项能用于生产，而不是消费。他们鼓励将其用于投资小企业，支持经济规模小、贫穷率高的国家发展。

瓜地马拉新任总统阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）也持相同观点，他表示汇回母国的款项可更有效打破贫穷循环，让民众不要前往其他国家当移民。