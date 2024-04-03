中资财团疑接受补贴投标光电园区 欧盟进行调查

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（法新社布鲁塞尔3日电） 欧洲联盟（EU）今天宣布要对涉嫌接受补贴的两间中资太阳能板财团进行调查，欧洲联盟担忧接受补贴使两家中资财团的投标报价能低于欧盟企业。

这些调查是依据去年7月生效的新规进行，目的在于防止外国补贴破坏欧盟27国的公平竞争。

欧盟执委会（European Commission）表示：「执委会将评估相关的经济营运商是否确实受益于不公平优势，进而赢得欧盟的公共合约。」

正在接受调查的是两个财团，其中一个财团包含罗马尼亚的Enevo集团，也包括中国隆基绿能科技公司的德国子企业。隆基公司是全球最大的太阳能电板制造商。

第2个财团则由中国国营企业上海电气集团全资拥有和掌控的两间子公司所组成。

去年新规要求在欧盟的公共采购招标中，若合约总价超过2亿5000万欧元，且投标公司于过去3年内获得至少400万欧元的外国财政捐助，则公司必须通知欧盟执委会。

欧盟执委会的声明指出：「欧盟执委会认为有理由对两个投标方展开深入调查，因为有足够迹象表明，两个投标方都获得扭曲欧盟内部市场的外国补贴。」

这两间财团已经申请在罗马尼亚设计、建造和营运一座光电园区，装置容量为110百万瓦，其中部分资金由欧盟方面挹注。