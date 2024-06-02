中防长称和统前景正遭破坏 矢言扼止台独

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（法新社新加坡2日电） 中国国防部长董军今天表示，两岸和平统一的前景正遭到「台独」分子和外部势力的破坏，矢言将确保台湾独立绝对不会发生。

董军在新加坡举行的香格里拉对话（Shangri-La Dialogue）指出，台湾议题是中国核心利益中的核心，及一个中国原则。

董军说：「民进党当局大搞渐进式台独，顽固推行『去中国化』，妄图割裂两岸社会、历史文化联系、数典忘祖的分裂言论荒谬而狂妄，必将被钉在历史的耻辱柱上」。

他还说，外部干涉势力，正在以「切香肠」方式，不断虚化掏空一中原则，炮制涉台法案，执意对台售武，非法进行官方往来，实质就是在助长台独，图谋「以台制华」，这些险恶用心，正在把台湾引向险境。

董军说：「中国人民解放军始终是捍卫祖国统一、无坚不摧的强大力量！将以及时坚决有力的作为，遏止『台独』，确保其图谋永无得逞之日！谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨、自取灭亡。」

中国在台湾新任总统赖清德宣誓就职后，在台湾周围举行军事演习，警告「台独等于战争，分裂没有和平」，还曾指赖总统是「危险的台独分子」。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）5月31日出席香格里拉对话会议时与董军举行自2022年以来的首度面对面会谈，奥斯汀对中国在台湾海峡周边「挑衅行动」表达关切。