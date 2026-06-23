丹麦委托格陵兰航空执行监侦任务 强化北极战略部署

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（法新社哥本哈根22日电） 丹麦国防部今天宣布，已选定格陵兰航空（Air Greenland），协助军方在具战略重要性的北极地区进行运输与监侦任务。

法新社报导，美国总统川普以强化美国安全为由，扬言并吞这个丹麦自治领土，导致格陵兰周边紧张情势升高。

丹麦国防部表示，国会已同意逐步淘汰「挑战者」（Challenger）客机，并与格陵兰航空签署协议，由其负责北极地区的运输与监侦任务。

国防部发布声明称，「2架兼具运输与监侦功能的飞机将提供灵活调度能力，并提升任务执行效能。」

声明指出，这些飞机将加装额外油箱及感测设备，「也将用于搜救任务」。

丹麦防长布鲁斯（Jeppe Bruus）说：「格陵兰航空最适合执行这项任务，因为该公司熟悉当地环境以及格陵兰独特的气候条件。」

格陵兰「鞍山周报」（Sermitsiaq）报导，布鲁斯访问当地期间也向记者表示，丹麦已在北极地区投入「大量资源」，并大幅提升防卫能力。

今年1月，历经数周施压后川普态度略微收敛，还宣布已与北大西洋公约组织（NATO）秘书长就格陵兰问题达成一项「框架协议」，但未透露细节。

川普派驻格陵兰的特使蓝德瑞（Jeff Landry）22日在脸书（Facebook）发文祝贺格陵兰国庆日，他也提到美国也将于7月4日迎来建国250周年纪念日。

蓝德瑞在贴文中写道，「或许在美国251岁生日时，第51州可以一起庆祝！」