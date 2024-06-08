丹麦总理遇袭 欧盟领袖齐声谴责

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（法新社哥本哈根7日电） 丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）办公室表示，佛瑞德里克森今天在首都哥本哈根的广场遭一名男子「袭击」，欧盟各领袖随即谴责这起攻击事件。

欧盟理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）和欧洲议会议长梅特索拉（Roberta Metsola）今天双双谴责这起袭击事件。

梅特索拉在社群平台X上表示：「暴力在政坛无容身之地。」

米歇尔也表示对这起袭击事件感到「怒不可遏」。他在X贴文中说：「我强烈谴责这样懦弱的侵略行径。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）也在社群媒体上发布的声明中，谴责这起「与我们所有的信念和奋斗之事背道而驰的卑鄙行径」。

据路透社报导，丹麦环境部长修尼克（Magnus Heunicke）在社群媒体X上说：「梅特（佛瑞德里克森）自然对这起袭击事件感到震惊。我得说，这让我们所有亲近她的人都很惊愕。」

哥本哈根警方证实发生了一起与总理有关的事件，但并未进一步说明。

警方在X上透过声明指出：「我们在本案中逮捕一人，正在进行调查。目前我们对本案没有进一步评论或发言。」