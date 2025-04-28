为「找回手机」 中国男大生两度攀富士山被救

afp_tickers

2 分钟

（法新社东京28日电） 一名中国籍大学生上周才在富士山山顶附近身体不适被直升机救下山，仅过了4天又再次入山，这次因为高山症倒下又被警方救助。他自称再次入山，是为了取回「上次忘记的手机」。

这名27岁中国籍男大生26日中午12时50分左右，被其他登山客发现倒在富士山富士宫口8合目附近的登山步道上，静冈县警方的山岳遇难救援队获报后赶赴现场救援。

由于该名大学生患上了高山症，救援队先把他用担架从8合目抬到5合目，再于27日凌晨2时50分左右把他移交给救护队。警方表示，男子并没有生命危险。

然而，这名男大生攀登富士山的理由令人吃惊，竟然是因为他「要找回手机」。

事实上，这名男大生4天前才因为攀登富士山被救援。他在21日上山，但是22日爬到山顶附近出现恶心等身体不适症状，而且遗失了防滑的冰爪无法下山，因而请求救援，山梨县派出防灾直升机将他救出。不过，当时他把手机掉在山顶附近。

因此，他为了取回手机再次攀登富士山，这次因为高山症又需要警方协助救援。至于他这次是否有找回手机，目前仍不清楚。

由于富士山目前正值冬季闭山期间，5合目以上的登山步道封闭，警方呼吁民众避免登山。