为中国搜集情报 学者王书君纽约定罪最重可判25年

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（法新社纽约6日电） 美国司法部指出，中国出生、假冒为民主倡导者的着名学者兼作家王书君，今天因秘密为中国从事间谍工作而被定罪。

经过一周庭审，陪审团裁定75岁的王书君充当、密谋充当外国政府特务等4项罪名成立。他将于明年1月9日判刑，最高面临25年有期徒刑。

美国司法部指出，入籍美国的王书君为纽约皇后区民主团体「胡耀邦赵紫阳纪念基金会」共同创办人，一个表面上反中共政权的组织。

然而，美国司法部助理部长欧森（Matthew Olsen）指出，王书君「假装成民运人士」，但至少从2006年开始「秘密搜集并向中国情报部门举报（这个基金会成员）敏感资讯」。

除了王书君，另有4名中国情报官员被美国检方起诉，但目前均在逃，据信人在中国。

根据美国检方说法，这些中国特务指示王书君锁定香港民运人士、台独倡导者以及支持维吾尔和西藏的人士。

纽约东区联邦地区法院检察官皮斯（Breon Peace）表示：「起诉书内容或许有如谍报小说情节，但证据却真实得令人震惊。」

他说：「王书君愿意背叛那些尊重和信任他的人。」

王书君1994年移居美国，2022年3月被捕。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）