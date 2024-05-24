为内容付费与X平台对簿公堂 法国媒体占上风

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（法新社巴黎23日电） 法国媒体与社群媒体X平台就支付新闻授权费用打官司，巴黎一间法院今天裁定，X平台必须向法国媒体提供，它从刊登媒体内容赚取多少收益的相关资讯。

世界报（Le Monde）、费加洛报（Le Figaro）与法新社等十多家媒体正在寻求X平台支付所谓的「邻接权」（neighbouring rights）费用。欧洲联盟（EU）2019年创设了这种着作权形式，让媒体可就使用其内容要求补偿。

法院裁决命令X平台在两个月内采取行动，向媒体组织提供相关资讯，包含媒体内容的浏览量、点击次数以及转推、按赞、分享等读者互动相关数据。

根据裁决书副本，X平台被要求告知媒体它透过前述资讯在法国的获利，并得说明其演算法如何引导它发布这些媒体内容。

裁决书提到，媒体若要根据邻接权法案「透明评估」其预计发布的内容量，X平台提供的资讯有其必要。

法官是在加速审理程序下做出这项裁决，但媒体机构仍须等法院裁定强制X平台付费。

不过法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）已称许这项裁决是「决定性的一步」，透过实践兑现这项新权利，且裁决承认X平台受到相关法律约束。

佛里斯在X平台写道：「这项裁决确认X／推特（Twitter）受到媒体邻接权约束，并强制该平台提供法律要求资讯，以决定（必须向媒体机构支付）的费用。」