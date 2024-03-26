为捡手机困排水沟36小时 澳洲男子获救

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（法新社雪梨26日电） 澳洲一名男子为了捡回掉落的手机，困在布里斯本一处大排水沟达36个小时，澳洲紧急救难人员今天表示，他们已将男子救出送医。

据报，这名30多岁的男子是在周末进入布里斯本这座热带城市肮脏的地下世界。

他24日拒绝路人协助，试图自行找寻出路，期间不得不喝沟里的水维生。

今天上午11时左右，有居民听到下水道传来很大的呼吸声，紧急服务部门也接到通报。

昆士兰州消防与紧急服务局（Queensland Fire and Emergency Services）告诉法新社，消防员赶到现场，并打开排水沟的盖子，救出了那名男子。

据称，他因擦伤、失温而被送进马特医院（Mater Hospital）。紧急服务部门表示，他的情况稳定。

布里斯本已好几天是潮湿的天气，并下着倾盆大雨，而那名男子却被困在排水沟内。

一名叫林伍德（James Lingwood）的路人告诉当地媒体，他24日就发现那名受困男子，因为他外出跑步时，听到排水沟里传来了喊叫声。

林伍德告诉「邮报」（The Courier Mail）：「我说『你还好吗？我能帮你吗？』，他说『不用，兄弟，我很好。』，但水已经淹到他的膝盖，当时我在想我该怎么做。」

「但他看起来没事，他说他可以从进来的地方出去，所以我就留他自己一个人在那。」

林伍德补充道：「当我第一次见到他时，我想帮助他，但他不需要我的帮助。我觉得当时他并不认为自己处在任何巨大的危险中。」

「你不会经常看到有人在排水沟的，尤其是有老鼠、蛇、蚊子，和各式各样的问题。」

目前还不清楚那名男子是否拿回手机了。