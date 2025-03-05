为砍援外资金辩护 川普：没人听过赖索托

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天在为大幅削减援外资金辩护时，嘲弄非洲小国赖索托（Lesotho）是个「没人听过」的国家。

川普在向国会发表演说时，强调这个非洲内陆国家采行的君主立宪制，并列出一长串美国过去的援助计画。

川普说：「有800万美元用在非洲国家赖索托宣扬LGBTQI+。」LGBTQI+族群指的是同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人等多元性别者。

川普补充说，「没人听过（这个国家）」，在场的共和党议员哄堂大笑，副总统范斯（JD Vance）和联邦众议院议长强生（Mike Johnson）则在他身后露出微笑。

赖索托是全球爱滋病毒/爱滋病（HIV/AIDS）盛行率最高的国家之一，美国一直试图透过提供药物和其他社会支持来解决这个问题，包括提高民众对性少数群体的认识。

美国驻赖索托大使馆指出，自2006年以来，美国承诺向赖索托提供超过6.3亿美元资金，用于帮助这个国家对抗爱滋病毒/爱滋病。

美国去年也签署一项价值3亿美元的协议，透过千禧挑战计画（Millennium Challenge Corporation）促进赖索托的卫生和农作物生产。

川普政府上台后，几乎全面冻结了美国对外援助，表示这不符合美国利益，最好将这些钱用于减税。

在南非出生的亿万富豪马斯克（Elon Musk）的指导下，川普实际上已关闭了美国国际开发总署（USAID）。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）