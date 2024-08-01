为遇袭哈玛斯领袖送葬 伊朗矢言血债血偿

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（法新社德黑兰1日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯最高政治领袖哈尼雅昨天在伊朗首都德黑兰遇袭身亡，哈玛斯认为是以色列发动攻击。伊朗今天在报复声浪中举行殡礼，哈尼雅稍后安葬卡达首都杜哈。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑兰主持祈祷仪式。他稍早矢言要为哈尼雅（Ismail Haniyeh）报仇，「血债血偿」。

礼成后，德黑兰自由广场（Azadi Square）仍有送葬仪式，哈尼雅遗体则由飞机载送移灵杜哈。

在德黑兰��中心，群众今天上午聚集德黑兰大学（Tehran University），高举印有哈尼雅肖像和巴勒斯坦旗的海报。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）昨天宣布哈尼雅死讯，表示他下榻的德黑兰住所凌晨2时遭到袭击，哈尼雅和随扈丧命。

而在事发前数小时，以色列才对黎巴嫩首都贝鲁特采取报复性袭击，狙杀什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）最高军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）。事态发展令人忧心更广泛区域战争恐一触即发。

针对哈尼雅在德黑兰遇袭一事，以色列拒绝评论。

伊朗国营电视台播出画面显示，哈尼雅和随扈棺木上覆盖着巴勒斯坦旗，伊朗官员出席殡礼。

伊朗新总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）和革命卫队指挥官沙拉米（Hossein Salami）都出席仪式。哈尼雅是为了出席裴泽斯基安的就职典礼而于7月30日访问德黑兰。

哈玛斯（Hamas）要员、外交关系负责人哈雅（Khalil al-Hayya）于殡礼誓言，哈尼雅的口头禅「我们不会承认以色列」将成为一句不朽口号。他强调：「我们会追击以色列，直到将它从巴勒斯坦土地连根拔除。」

伊朗保守派国会议长卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也说，伊朗「当然会执行最高领袖下达的（为哈尼雅报仇）命令」。

他在演说中强调：「我们有责任在适当时间和适当地点作出回应。」群众则高呼「以色列去死、美国去死」。