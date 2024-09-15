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义大利副总理2019年拒绝移民上岸 检方求刑6年

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（法新社罗马14日电） 义大利检方今天要求对义大利极右派副总理萨尔维尼（Matteo Salvini）处6年徒刑，理由是他在2019年阻止移民在该国的港口上岸。

萨尔维尼是总理梅洛尼（Giorgia Meloni）执政联盟的合作伙伴，他涉嫌剥夺自由和滥用职权，将147名移民留在慈善组织「主动张开手臂」（Open Arms）营运的船上，使他们在海上滞留数周。

随着这场「漫长而艰难的审判」即将结束，「主动张开手臂」律师莎勒尼（Arturo Salerni）告诉法新社：「检方已要求对前内政部长萨尔维尼判处6年徒刑。」

莎勒尼说，这起2021年10月开始的诉讼预计会在下个月作出判决，萨尔维尼有权提出上诉。

萨尔维尼并未出庭，但他在脸书写道：「因为阻止移民入境并保护义大利和义大利人而被求刑6年？太疯狂了。捍卫义大利不是犯罪。」

梅洛尼也发声批评检方。她在社群媒体X写道：「令人难以置信的是，一个义大利共和国的部长只因履行保卫国家边境的职责，就面临6年的牢狱之灾，而这项职责是基于公民的授权。」

检察官费拉拉（Geri Ferrara）在西西里（Sicily）巴勒摩（Palermo）法院进行总结陈述时表示，「有一项不容争论的关键原则」。

他说：「在人权和保护国家主权间，在我们幸运的民主制度中，人权必须被视为优先。」

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