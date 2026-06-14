义大利极右派示威高喊「遣返移民」 退役将领成立新政党

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（法新社罗马13日电） 约3000名来自义大利各地的极右派民众今天聚集在罗马，要求将移民「遣返原籍国」；与此同时，1名退役将领也正式宣布成立新的极右翼政党。

参与示威活动的1名女性告诉法新社，「如果移民愿意接受我们的共存规则，他们就可以留下；否则就应该回到自己的国家」。

「尤其是那些犯罪、而且多次被当场逮捕的移民，更应该被遣返。」

新法西斯主义政党「卡萨庞德党」（CasaPound）发言人马赛拉（Luca Marsella）表示，「我们要把非法移民赶出去，强制驱逐，因为他们根本就不该在这里。」

「既然我们不谈政治正确，所以就直说了。我们也希望将那些明显没有融入、没有同化的合法移民送回原本的国家。」

就在示威地点数公尺外，欧洲议会（European Parliament）议员、退役将军瓦纳奇（Roberto Vannacci）也在举行集会，正式宣布成立新的极右派政党「国家未来党」（Futuro Nazionale，FN）。

瓦纳奇在记者会上表示，「就我来看，任何人都不应被允许入境义大利。」

他曾是副总理萨尔维尼（Matteo Salvini）领导、主张反移民的「联盟党」（League）成员。

距离2027年国会大选不到1年，瓦纳奇正以新政党直接挑战现任右翼政府基本盘，为总理梅洛尼（Giorgia Meloni）争取连任增加变数。

近期民调显示，国家未来党的支持度约为4.5%，其中多数支持者来自联盟党。该党日前宣布，已有4名国会议员转投旗下，使其国会席次增至8席。