义大利男遭警压制身亡引众怒 波隆那掀示威潮

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（法新社罗马20日电） 义大利一名男子遭警方压制后死亡，引发外界质疑执法过当，群众今天在北部城市波隆那（Bologna）示威抗议，警民爆发冲突；人权团体与反对党要求当局彻查真相。

这起事件令人回想起6年前美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察压颈致死案，外界也将此案与美国移民暨海关执法局（ICE）执法手段相提并论。

在义大利媒体广泛流传的影像画面显示，42岁的摩洛哥裔男子法基尔（Abderrahim Fakir）昨天在波隆那遭两名警察强行压制后丧命。法基尔5岁时随家人移居义大利。

影片中，据报患有心脏疾病和气喘的法基尔不断高喊「救命、救命，够了」，当时两名警察坐压在他身上，救护人员则在一旁看着。

法基尔停止挣扎后，警方又将他的双脚绑在一起，过了一、两分钟后，警方与救护人员才开始检查他的生命徵象。

根据媒体报导，当地居民因法基尔行为异常报警，警方抵达现场后告知救护人员，法基尔「正处于精神疾病发作状态」。

法基尔的姊姊哈蒂嘉（Khadija Fakir）告诉「晚邮报」（Corriere della Sera）：「人不该就这样死去。警察必须保护我们。如果有人情绪激动，就应设法安抚，而非将其宰杀。」

波隆那检方已对此案展开调查，并要求检视涉案员警的密录器画面。

这起事件在波隆那掀起抗议潮，社群媒体流传的画面显示，示威者手举标语，高喊「还法基尔公道与真相！」、「警察是杀人犯」等。

义大利内政部长皮安特多西（Matteo Piantedosi）接受国营电视台Rai 1访问时表示：「任何发表侮辱警察言论的人，都显示他们既不信任执法机关，也不信任司法制度，这些人应该先了解究竟发生了什么事。」

义大利极右翼副总理萨尔维尼（Matteo Salvini）也为警方辩护，总理梅洛尼（Giorgia Meloni）所属「义大利兄弟党」（Brothers of Italy）众议院党团领袖比格纳米（Galeazzo Bignami）则赞扬涉案员警展现「专业执法」。

不过，参议员库奇（Ilaria Cucchi）受访时表示，警方在发生如此「不人道」的事件后仍获外界「声援与感谢」，令人作呕。库奇的弟弟2009年因轻微毒品罪被捕后，于羁押期间身亡。

隶属反对党「绿党和左翼联盟」（AVS）的库奇痛批梅洛尼和其执政联盟推动「充满仇恨与种族主义」的政策，助长暴力氛围。

中间偏左民主党（PD）参议院党团领袖伯西亚（Francesco Boccia）告诉「共和报」（La Repubblica）：「如果右翼想把ICE那一套引进义大利，那他们找错地方了。我们拥有民主抗体。」

律师史宾纳利（Barbara Spinelli）告诉安莎通讯社，法基尔「是一位非常善良、受过良好教育且待人有礼的人」，他合法居留义大利，但一直担心遭驱逐出境。

史宾纳利说：「我告诉他，『我们在义大利，这是个民主国家，这里的警察会遵守规范』。现在的我已经不知道，以后还能不能再对任何人说不必害怕警察了。」（编译：刘文瑜）