义大利那不勒斯附近一晚150起地震 民众惊慌

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（法新社罗马21日电） 义大利有关单位今天表示，南部城市那不勒斯（Naples）不远的一处火山口昨天晚间发生一连串规模数十年来最大的地震，所幸没有造成重大灾损，却让居民心惊胆战。

义大利国家地球物理与火山学研究中心（INGV）指出，其中一起规模4.4地震发生在晚间8时过后，震源深度仅2.5公里。

这起规模4.4地震之前有一起规模3.5地震，之后则陆续发生数十起的余震。

INGV在报告中指出，这座被称为坎皮佛莱格瑞（Campi Flegrei）的火山口，从昨晚7时51分至今晨12时31分之间出现约150起地震。

INGV人员指出，「这是过去40年来，威力最强的群震」。

INGV表示会持续监测火山口状况，且「不能排除会有更多能量相当的地震活动」。

坎皮佛莱格瑞4万年前发生了一场影响地球气候的喷发事件，近来再度成为居民和科学家心头一大隐忧，主要是因为近来岩浆活动释放气体，火山再次活跃了起来。

波照里（Pozzuoli）一名居民埋怨成天活在恐惧之中，担心建筑在一次又一次的地震中还能撑多久。

然而，专家表示，火山依旧不太可能在不久的未来发生全面喷发情况。