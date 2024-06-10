义总理梅洛尼欧洲议会选举大赢家 动向牵引欧盟

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（法新社罗马10日电） 今天出炉的大致计票结果显示，义大利总理梅洛尼的极右政党在欧洲议会选举赢得义大利最多选票，使她成为欧洲联盟（EU）中少数势力扩大的国家领袖之一，她的意向势必牵动欧盟。

法新社报导，在97%的选票已开出之下，梅洛尼（Giorgia Meloni）的义大利兄弟党（Brothers of Italy）以28.82％得票率取得决定性胜利，并超越她2022年带领该党赢得义大利国会选举创下的26%得票率。这个成绩也远优于该党在2019年上回欧洲议会选举仅得6%选票。

梅洛尼的表现，与其他几名欧洲联盟（EU）国家领袖昨夜遭遇的挫败形成对比。

梅洛尼今天凌晨在义大利兄弟党总部表示：「义大利将在七大工业国集团（G7）、在欧洲面前，以所有国家里拥有最强大政府的姿态出现，我感到骄傲。」

不过初步计票结果显示，义大利最大在野党、中间偏左的民主党（Democratic Party）表现也不错，得票率逾25%。反观梅洛尼的执政盟党、萨尔维尼（Matteo Salvini）的极右派联盟党（League）得票率由上回选举的34%暴跌剩9.12%，选票都被梅洛尼吸走。

梅洛尼不仅与欧盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）密切合作，也因为强力支持乌克兰而赢得华府支持。

如今梅洛尼在义大利和欧洲议会的势力扩大，所有人的目光将摆在她的动向。范德赖恩的中间偏右欧洲人民党党团（EPP Group）及法国的雷朋都向她招手，她若决定支持范德赖恩续任第2任期，可能让罗马在欧盟的份量提升。

梅洛尼与雷朋之间则存在紧张，两人在欧洲议会分属不同团体。智库「英国与欧洲中心」（Centre for Britain and Europe）共同主任亚伯塔齐（Daniele Albertazzi）告诉法新社：「我不认为梅洛尼会回头和雷朋这类人合作。…我想她现在将继续努力和大人物打交道，把焦点放在欧洲人民党党团及下一任欧盟执委会主席的协商。」