乌俄互相攻击致5死 乌克兰发电厂遇袭受损严重

（法新社莫斯科8日电） 乌克兰和俄罗斯昨夜至今晨互相朝对方领土发动攻击，合计造成至少5人死亡。乌克兰当局今天表示，俄方夜间发动的袭击导致乌克兰1座发电厂受损严重。

俄国贝尔哥罗德州（Belgorod）的州长葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，1枚飞弹袭击距离边境约15公里的马斯洛瓦普里斯坦村（Maslova Pristan），造成3人死亡、1人受伤。贝尔哥罗德州与乌克兰接壤。

葛拉特卡夫还说，空袭导致1处「社交设施」部分倒塌，同时发布看似是1栋体育馆的照片，其外墙有部分被震碎。

与此同时，乌克兰南部赫松州（Kherson）的州长普罗克丁（Oleksandr Prokudin）表示，俄罗斯对赫松市的袭击导致1对老年夫妇死亡。

乌克兰空军表示，昨夜至今晨，俄国朝乌克兰领土出动至少183架无人机。

俄罗斯国防部则称夜间拦截了53架乌克兰无人机，其中大部分在贝尔哥罗德州上空，当地经常沦为攻击目标。

俄乌政府均否认以平民为目标。

乌克兰当局今天表示，俄方夜间发动的袭击严重损坏境内1座热力发电厂。乌克兰最大民营能源公司DTEK表示有2名工人受伤，但未透露发电厂的位置。

乌克兰当局很少公布俄方攻击自身电网的细节，以免泄漏情报。

俄罗斯3年多前全面入侵乌克兰后，能源产业便沦为关键战场。

俄国每年都会尝试在严冬来临前瘫痪乌克兰电网，希望削弱人民士气并扰乱军事生产。乌克兰的冬季从10月下旬持续到隔年3月，其中1月及2月最冷。