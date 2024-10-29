乌克兰、南韩同意深化安全合作

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（法新社基辅29日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他与南韩总统尹锡悦讨论了北韩部署部队援助俄罗斯一事，乌克兰与南韩同意加强安全合作。

泽伦斯基与尹锡悦通话之际，正值乌克兰盟邦愈来愈担心北韩调派数以千计的士兵到俄国助俄侵乌。

泽伦斯基在社群媒体上写道：「我们讨论北韩军队涉入俄罗斯对乌克兰的侵略。结论很明显，这场战争已经超越两个国家，逐渐扩大至国际。」

南韩总统办公室表示，尹锡悦今天与泽伦斯基通话，分享有关近期北韩派兵支援俄罗斯、在乌克兰战争前线动向等资讯。

尹锡悦在通话中表示不会对北韩派兵一事坐视不管，除了俄罗斯可能向北韩提供的敏感军事技术外，他也指出北韩在韩战之后就未曾参与现代化战争，若超过100万的北韩军人得到乌克兰战争的实战经验，对南韩安保将成为莫大威胁。

面对北韩向俄罗斯支援军武、兵力等「前所未有的行动」带来威胁，尹锡悦表示，身为最直接利害关系国的南韩与乌克兰应紧密沟通应对，南韩政府已紧急派员前往北大西洋公约组织（NATO）、欧盟及乌克兰，提供南韩掌握的所有相关情报。

泽伦斯基也在通话中警告「北韩军很快将投入乌克兰战场」，认为这场战争将因为北韩军人的介入，进入「至今未曾经验的全新局面」，需要友邦持续合作，也希望南韩能积极提供情报。