乌克兰加大攻击克里米亚 爆炸声中居民苦撑度日

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（法新社塞凡堡5日电） 俄乌战争持续已逾4年半，俄罗斯2014年并吞的克里米亚半岛现正面临乌克兰日益升高的无人机攻势。燃料与电力等基础设施频遭攻击，停电、缺油已成居民日常。这个被俄罗斯视为重要战略与政治象徵的黑海半岛俨然已成为另一个关键战场。

随着一声爆炸巨响划破克里米亚半岛港口城市塞凡堡（Sevastopol）的天空，到底是俄军防空演习，还是乌克兰无人机攻击？当地居民乔治（Georgy）耸耸肩地表示：「我们早就习惯…现在已经没有什么能吓到我们了。」

尽管克里米亚仍是热门夏季度假地点，但近几个月来，乌克兰持续加大攻势，重点打击燃料与电力设施。

不过，与在旅游业工作、拒绝透露姓氏的乔治一样，许多克里米亚居民仍努力维持日常生活。他说：「我们现在就坐在这里喝咖啡，就算听到一些声音，也可能只是演习。」

海滨依旧可见年长妇女涉水消暑，小孩互相泼水嬉戏，身材健壮的男子则在海边健身；滑板公园里，青少年在防空避难所旁练习着各种技巧。

法新社记者查看塞凡堡市长的Telegram频道发现，这一次并未发布空袭警报。然而，自乌克兰6月起加强攻击后，警报发布次数愈来愈频繁。

克里米亚首长阿克瑟诺夫（Sergei Aksyonov）指出，攻击已造成平民死伤，上周有两人丧生，本周一又有四人死亡。

此外，塞凡堡市长表示，一名身分不明士兵昨天开枪袭击，造成三名平民在内共四人死亡。

对克里米亚240万居民而言，停电与燃料短缺已成为生活常态。当地电力公司Crimenergo每天都会在官网公布轮流停电时程。

当局也宣布地方紧急状态，并停止一般民众购买汽油。海滨度假村、商家及有能力负担的饭店，纷纷改用发电机维持营运。

在发电机轰鸣声中，俄罗斯雅尔达（Yalta）经营杂货店的奥克萨娜（Oksana）说：「我别无选择…否则冰沙和雪酪都会融化。今年真的就是一场灾难。」

俄罗斯2014年占领并并吞克里米亚，引发西方第一波制裁。这座半岛对俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）具有重要政治与象徵意义，他曾承诺，在莫斯科统治下，当地居民将过上更好的生活。

然而，除了俄罗斯外，全球几乎没有其他国家承认克里米亚属于俄罗斯。俄军全面入侵乌克兰已逾四年，如今克里米亚各地道路都可见防空飞弹系统部署。

同时，也能看到遭乌军无人机攻击后部分烧黑的变电站，以及已关闭或仅供应紧急运输车辆的加油站。

当地方政府偶尔透过社群媒体宣布恢复一般民众加油时，一名计程车司机说：「加油站甚至不会标示价格，以免刺激民众情绪。」

目前95无铅汽油每公升售价约250卢布（约三美元），约为战前的三至四倍。

从俄罗斯本土向克里米亚运送物资也愈来愈危险。乌克兰频繁攻击往返克里米亚与顿河畔罗斯托夫（Rostov-on-Don）间的油罐车与货运车队，这条补给线如今被称为「死亡之路」。

另一条通往俄罗斯的路线则是长19公里的克赤大桥（Kerch Bridge）。这座耗资数十亿美元兴建、兼具公路与铁路功能的大桥，已成为俄罗斯并吞克里米亚的重要象徵。

乌克兰多次攻击克赤大桥，包括2022年利用装满炸药的卡车发动爆炸攻击。目前，油罐车已禁止通行这座大桥。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月表示，对克里米亚展开攻势的目的，是「创造一个迫使俄罗斯选择和平的局面」。乌克兰认为，这是对俄罗斯长期攻击乌克兰城市的合理回应。

美国智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）研究员史内戈瓦雅（Maria Snegovaya）表示：「克里米亚是俄罗斯自2014年以来领土扩张最重要的皇冠明珠，围绕它建立起一整套政治神话…相较于顿巴斯（Donbas）主要以『保护俄语人口』作为占领理由，克里米亚则被塑造成俄罗斯史上神圣不可分割的土地。」

乌克兰拒绝接受这种说法，国际社会绝大多数国家也不承认俄罗斯对克里米亚的统治。（编译：徐睿承）