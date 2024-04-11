乌克兰国会通过军事动员法 俄军空袭各地能源设施

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（法新社基辅11日电） 乌克兰国会今天通过一项军事动员法案，删除允许长期服役军人退伍的条款。与此同时，俄军再度对乌国各地的能源设施发动「大规模空袭」。

乌克兰军队这几个月来在战场上苦苦挣扎。亟需的军援在美国国会受阻、人力和弹药严重短缺，都是削弱乌军战力的背后原因。

乌国官员表示，俄军在黎明时分向乌国5个地区发动空袭，造成南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）至少4人丧生。

乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也指出，俄军连夜向乌国各地发射超过40枚飞弹和40架无人机。

他说，俄军再度瞄准「关键基础设施」，因为多个州都通报发电厂和输气系统遭攻击。

泽伦斯基在访问立陶宛时，呼吁西方国家不要「视而不见」，并要求提供更多防空武器。立陶宛是乌国对抗俄国最坚定的盟友之一。

回到国内，乌国国会今天通过一项动员法。这项法案数月来遭到国内的许多人反对。

昨天，国会议员迫于军方高层压力，删除允许作战超过36个月士兵返家的条款。

接下来，相关法案需由泽伦斯基签署以完成立法。法案还将加强对逃兵的惩罚，并制定新的徵兵程序。

前线士兵昨天告诉法新社，他们对于动员解除条款遭到删除感到十分「震惊」。

俄国对乌克兰的入侵行动已持续2年多，如今大部分前线实际上处于僵持状态，且目前仍看不到战争结束的迹象。