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乌克兰国防工业产量大增 泽伦斯基赞不绝口

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（法新社基辅1日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天盛赞乌克兰的「新国防工业」大幅提高产量，协助乌克兰抵御俄罗斯入侵。

法新社报导，基辅仰赖西方支持者提供的数十亿美元军援来回击俄罗斯军队，但也对国内军火部门挹注大量投资。

泽伦斯基在基辅一场国防论坛上表示：「光是今年上半年，乌克兰生产的火炮和迫击炮弹药就比2022年全年多出25倍。」

泽伦斯基说，近300家乌克兰和外国武器公司在基辅参加了这场会议。

在俄乌战争中，乌军混合使用了苏联时代的武器、西方捐赠的物资以及一些尖端的国内装备，例如长程攻击无人机。

由于华盛顿在援助费用问题上争论不休，乌军长达数月弹药短缺，对基辅凸显出投资国家生产的重要性。

泽伦斯基说：「在全面战争极其艰困的条件下，在俄罗斯的持续攻击下，乌克兰人能够建立几乎全新的国防工业。今天，每个人都可以看到乌克兰的这种新能力。 」

泽伦斯基表示，乌克兰现在有能力每年生产400万架无人机。

无人机已成莫斯科和基辅的重要战场装备，小型飞行器每天都用于前线侦察，大型飞行器则装满炸药，飞行数百英里深入敌方领土。

乌克兰总理什米哈尔（Denys Shmygal）在政府会议上表示，乌克兰前线使用的弹药有一半是国内生产。

但由于整个国家都在俄罗斯飞弹的射程范围内，进一步提高乌克兰境内的产量变得复杂。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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