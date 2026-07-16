乌克兰多地遭俄军空袭 酿13死约50伤

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（法新社基辅15日电） 乌克兰各地地方政府表示，俄罗斯今天对乌克兰全境发动攻击，造成13人死亡、约50人受伤。

俄罗斯入侵乌克兰至今已超过4年，双方攻击近几个月来持续加剧，导致平民伤亡人数不断增加。根据联合国，6月是自2022年4月以来乌克兰平民伤亡最惨重的月份。

白天发动的攻击锁定黑海港口城市敖德萨（Odesa），以及邻近俄罗斯边境的东北部城市苏米（Sumy）的工业与医疗设施。

苏米州州长格里哥洛夫（Oleg Grygorov）表示：「敌军投下6枚导引航空炸弹，造成3人死亡、17人受伤。」

他还说：「死者中有一名女性和一名男性。另一人则伤势极度严重，目前无法辨识其性别。」

敖德萨州州长基佩尔（Oleg Kiper）表示，敖德萨连续第5天遭受大规模飞弹与无人机联合攻击，这波攻击造成3人死亡，至少8人受伤。

乌克兰当局与救援部门也通报，南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）另有1人死亡，东部则有3人死亡。

救援单位在Telegram上表示，俄军对南部札波罗热州（Zaporizhzhia）的攻击造成3人死亡、15人受伤，并发布照片显示，消防员正运出遗体与伤者，且建筑物外墙遭摧毁。